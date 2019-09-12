يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان أول مبارياته في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2019/ 2020، بمواجهة فريق مصر المقاصة بإستاد أسوان والمقرر إقامتها في الـ20 من سبتمبر الحالي.

وفيما يلي تقدم لكم بوابة الوفد جدول مباريات أسوان في الموسم الجديد من الدوري الممتاز:

وفى الأسبوع الثاني يلتقي نادي

أسوان نظيره إف سي مصر، والأسبوع ال3 يلتقي بالأهلي بإستاد أسوان، والأسبوع ال4 يلتقي فريق المقاولون العرب بإستاد المقاولون، والأسبوع ال5 يلتقي انبي بإستاد أسوان، والأسبوع ال6 يلتقي بيراميدز بإستاد الدفاع الجوي، والأسبوع ال7 يلتقي طلائع الجيش بإستاد أسوان، والأسبوع ال8 يلتقي سموحة بإستاد الإسكندرية، والأسبوع ال9 يلتقي الإنتاج الحربي بإستاد أسوان، والأسبوع ال10 يلتقي طنطا بإستاد طنطا، والأسبوع ال11 يلتقي الزمالك بإستاد بتروسبورت، والأسبوع ال12 يلتقي الجونة بإستاد أسوان، والأسبوع ال13 يلتقي المصري بإستاد السويس، والأسبوع ال14 يلتقي وادي دجلة بإستاد أسوان، والأسبوع ال15 يلتقي حرس الحدود بإستاد الماكس بالإسكندرية، والأسبوع ال16 يلتقي بالإسماعيلي بإستاد أسوان، والأسبوع ال17 يلتقي الاتحاد بإستاد الإسكندرية.