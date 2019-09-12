حكم إسباني يعترف بسرقة أحد ألقاب “الليجا” من برشلونة

اعترف الحكم الإسباني الشهير ماتيو لاهوز بارتكابه خطأ خلال اللقاء الذي جمع برشلونة وأتليتيكو مدريد في ختام الموسم الكروي 2013-2014، بعدما رفض هدفا صحيحا للنجم الأرجنتيني ميسي، بدعوى التسلل.
وانتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين بهدف في كل مرمى، ليُنهي الروخي بلانكوس الموسم أبطالا لإسبانيا أمام برشلونة بفارق 3 نقاط.
وقال الحكم الإسباني لاهوز في تصريحات لصحيفة “الماركا” :”لقد كان المُستحيل أن أميز إن كانت الكرة قد لمست خوانفران أو سيسك فابريجاس حينها”.
وأضاف :” حتى بعد المباراة لم يُلاحظ أحد ذلك، بالإعادة يُمكنك رؤية ما حدث .. تمنيت صادقا لو كانت تقنية الفيديو ‘الفار’ حينها”.
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