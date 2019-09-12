أخبار سارة لفالفيردي في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا

تلقى المدرب الإسباني لنادي برشلونة، إيرنيستو فالفيردي، أخبار سارة بعودة كل من الأورغوياني لويس سواريز والبرتغالي نيلسون سيميدو للتدريبات الجماعية للنادي الكاتالوني استعدادا لمواجهة فالنسيا، يوم السبت المقبل.
وأكدت صحيفة “سبورت” المقربة من النادي الكاتالوني، أن الظهير الأيمن البرتغالي سيميدو قد تعافى كليا من الكدمة القوية التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام صربيا.
من جهته، أكمل المهاجم الأورغوياني لويس سواريز الحصة التدريبية رفقة زملائه ليكون بذلك جاهزا للمشاركة في قمة السبت المقبل أمام فالنسيا.
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