الأهلي يُجمد مفاوضات طاهر محمد طاهر وينفي أوامر رينيه فايلر!

نفى الأهلي عن طريق مدير التسويق والتعاقدات “أمير توفيق”، تحضيره للتعاقد مع لاعب جديد قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتردد في وسائل الإعلام المحلية، طلب المدير الفني الجديد “رينيه فايلر” التعاقد مع لاعب جديد في خط الهجوم، بسبب التراجع الملحوظ في مستوى المغربي وليد آزارو والمصري مروان محسن.

ويخشى رينيه فايلر من تعرض المهاجم الثالث للفريق “صلاح محسن” لإصابة تُبعده عن الملاعب من جديد، لا سيما مع تعرضه لضغط مباريات مؤخرًا، بسبب مشاركته مع المنتخب الأولمبي المصري في مباريات تحضيرية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

لكن أمير توفيق جاء لينفي عودة الأهلي إلى الميركاتو الصيفي، قائلاً “إدارة النادي لم تقم بتكليفي لضم لاعب جديد خلال الفترة الحالية”.

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وأضاف “مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد طاهر (لاعب المقاولون العرب) توقفت منذ فترة، وليس لديّ ما أقوله بشأن محمود كهربا”.

وكشف محمود كهربا في تصريحات نشرت الأسبوع الماضي، عن استعداده للعودة إلى مصر من أجل الإلتحاق بصفوف الفريق الذي يحبه، في إشارة واضحة إلى الأهلي، حيث قرر الرحيل عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفي للانضمام لنادي ديسبورتيفو آفيش كمحطة تنقله إلى الأهلي خلال الميركاتو الشتوي (يناير 2020).

ويغلق باب القيد المحلي المصري يوم 16 سبتمبر الجاري، وكان يأمل عشاق الأهلي في ضم مهاجم هداف لمساعدة الفريق على استعادة اللقب الذي طال انتظاره “دوري أبطال أفريقيا”.