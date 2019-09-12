رياضة | نادى الغابة يكرم أبطال السباحة بالزعانف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادى الغابة يكرم أبطال السباحة بالزعانف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقام نادى الغابة برئاسة المهندس سعيد اسماعيل احتفالية لتكريم فريق النادى الحائز على الدرع العام لمنطقة القاهرة للسباحة بالزعانف .

وقام المهندس سعيد اسماعيل بتكريم اللاعبين واشاد بالانجاز الذى تحقق بقيادة رئيس جهاز العاب الماءالدكتور مطراوى سيد مطالبا بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الانجازات والبطولات.

وقام الجهاز الفنى للسباحة بالزعانف باهداء الدرع العام إلى رئيس النادى المهندس سعيد اسماعيل واعضاء مجلس الادارة .

وكان فريق السباحة بالزعانف لنادى الغابة قد فرض سيطرته التامة على بطولة القاهرة للمسافات القصيرة والطويلة بحصد 266 ميدالية متنوعة منها 110 ذهبية و88 فضية و68 برونزية فى موسم غير مسبوق .