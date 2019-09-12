رياضة | ميسي يفاجئ جماهير برشلونة ويكشف عن موعد عودته للملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفاجئ جماهير برشلونة ويكشف عن موعد عودته للملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي عن موعد عودته للملاعب من جديد، وذلك بعدما أكد النجم الدولي الأرجنتيني، أنه لن يكون قادر على المشاركة مع الفريق ضد نادي فالنسيا في مباراة يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال ميسي في تصريحات قصيرة لبعض وسائل الإعلام مساء اليوم، بعدما تم توجيه سؤال له حول إمكانية مشاركته في لقاء فالنسيا في بطولة الدوري وعن موعد عودته لقيادة برشلونة من جديد، وقال: "ضد فالنسيا لن ألعب، سأرى ما إذا كان بإمكاني اللعب ضد دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أو بعد ذلك ضد غرناطة في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري".

وأشار نجم برشلونة في حديثه إلى رغبته الكبيرة في أن يعود في أسرع وقت ممكن من أجل أن يساعد زملائه في الفريق على تقديم نتائج جيدة، والبقاء ضمن المنافسة في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكان ليونيل ميسي قد غاب عن صفوف برشلونة منذ بداية الموسم الجاري، بسبب الإصابة، وهو ما أثر كثيرًا على مستوى الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث لم ينجح النادي الكتالوني سوى في الحصول على 4 نقاط فقط بعد مرور ثلاث جولات من البطولة، وذلك بعد فوز وحيد وتعادلين، وهو ما جعل النادي يبقى في المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة الإسبانية. بفارق 5 نقاط كاملة عن إتليتكو مدريد المتصدر برصيد 9 نقاط.