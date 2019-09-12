رياضة | من جديد.. برشلونة يكشف تفاصيل مثيرة حدثت في مفاوضات نيمار 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من جديد.. برشلونة يكشف تفاصيل مثيرة حدثت في مفاوضات نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نشافي فيلاجوانا، عضو مجلس إدارة برشلونة، أن فريقه قد فعل كل شيء، من أجل أن يفوز بخدمات نيمار دا سيلفا في الصيف الماضي، ولكن النادي الباريسي هو من رفض بيع اللاعب إلى برشلونة، وظل يماطل حتى تم غلق سوق الإنتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر الماضي.

وتحدث فيلاجوانا عن ما حدث في مفاوضات نيمار وبرشلونة، وقال: "نحن في برشلونة قد فعلنا كل شيء من أجل نيمار، وكذلك النادي الكتالوني، وكذلك نيمار فعل كل شيء من أجل العودة إلى هنا، فقط طرف واحد هو من أوقف هذه الصفقة، هذا الطرف هو باريس سان جيرمان".

أشار عضو مجلس إدارة برشلونة، أن الفريق الكتالوني سوف يحاول من جديد خطف نيمار دا سيلفا في الصيف المقبل، مؤكدًا أن الجميع يعتقد وجود إمكانية كبيرة لحدوث الصفقة في الصيف القادم، خاصة مع أنباء عن وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع النادي الباريسي يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق في حالة دفع 170 مليون يورو لمصلحة باريس.

ومن جهة أخرى، نقلت الصحف الإسبانية، تصريحات النجم الدولي الإرجنتينين ليونيل ميسي، والتي أكدت فيها بأنه كان يأمل في عودة نيمار من جديد إلى برشلونة، ولكنه لا يتحكم في هذا الأمر، وليس لديه أي سلطات على الإدارة أو الجهاز الفني كما يردد البعض.

ميسي قال في تصريحاته، أن مجلس الإدارة قد أخذ رأى اللاعبين والجهاز الفني والجميع قال رأيه، مشددًا على كون الأمور تسير بهذا الشكل في برشلونة، ولا يوجد من يملك سلطة كبيرة على الفريق.