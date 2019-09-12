رياضة | مدير تعاقدات الأهلي يرفض منصب هام بالجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير تعاقدات الأهلي يرفض منصب هام بالجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي؛ قبول تولي أي منصب داخل الاتحاد المصري لكرة القدم؛ خلال المرحلة المقبلة.

وتلقى توفيق؛ عرضا من جانب اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الجبلاية بشكل مؤقت برئاسة عمرو الجنايني؛ لتولي منصب مدير التسويق والعمل مع اللجنة؛ في إطار سعيها لجلب المتميزين.

واعتذر توفيق؛ عن تولي ذلك المنصب بشكل رسمي؛ مؤكدا رغبته في البقاء والاستمرار بمنصبه كمديرا للجنة تعاقدات المارد الأحمر.

ووجهت اللجنة الخماسية بالجبلاية؛ الشكر إلى محمد الشريعي المدير المالي، على المدة القصيرة التي قضاها منذ تعينه مع اللجنة المؤقتة.

وكان الاتحاد أعلن تعيين الشريعي، يوم 4 سبتمبر الماضي، بعدما رحل عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث كان يشغل منصب المدير المالي به أيضاً.

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وجاء سبب رحيل الشريعي، بسبب اعتراض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تعيينه، في اتحاد الكرة لوجود أزمات بينه وبين الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، حيث كان مديراً ماليا به.

وكانت الفيفا أعلنت عن تعين لجنة خماسية تضم كلا من عمرو الجنايني رئيسا وجمال علي نائبا وأعضاء كلا من محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر الهواري، لإدارة الجبلاية بعد استقالة المجلس السابق.

وتقدم المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة، باستقالة جماعية عقب خروج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من بطولة الأمم الإفريقية، من دور الستة عشر بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، بالبطولة التي نظمتها بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي.

وتوجت الجزائر بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز على السنغال، بالمباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.