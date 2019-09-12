رياضة | ميسي يكسر صمته ويكشف عن مفاجآت جديدة تحدث في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكسر صمته ويكشف عن مفاجآت جديدة تحدث في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نجم كرة القدم الأرجنتينة، وأسطورة برشلونة، ليونيل ميسي، إنه يمارس عمله كلاعب كرة قدم فقط في نادي برشلونة، وليس لديه أي سلطة للتدخل في الصفقات أو أي شيء آخر يخص التشكيل أو خطة اللعب أو ما شابه ذلك، نافيًا بذلك كل التقارير الإعلامية، التي كانت تقول أن ليونيل ميسي لديه سلطات أخرى في برشلونة بخلاف وظيفته كلاعب كرة قدم في النادي الكتالوني.

ميسي تحدث في مقابلة مطولة حول مستقبله مع برشلونة وحول الشائعات التي تطارده بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وقال: "في الحقيقة أنا معتاد على سماع ذلك، البعض يقول أني مسؤول عن إختيار اللاعبين أو المدربين، ولكن هذا الأمر لا يحدث بكل تأكيد، أن هنا من أجل لعب كرة القدم، وليس من أجل شيء أخر، أنا أعرف أن هذه الشائعات لن تتوقف، ولكني لا أهتم بها، ولا أعطي لها أي إهتمام على الإطلاق".

وأكمل ليونيل ميسي تصريحاته حول مستقبله مع الفريق الكتالوني وقال: "البعض يقول إني سأرحل عن صفوف برشلونة، ولكن يجب أن يعلم الجميع أني سعيد للغاية في الوقت الحالي، وأطمح لتحقيق الألقاب والبطولات مع الفريق، أنا في بيتي، وأتمنى أن أستمر في برشلونة للأبد".

وعن الموسم الماضي وخيبة الأمل التي تعرض لها برشلونة في نهاية الموسم، قال ليونيل ميسي: "سيطرنا على الدوري من البداية إلى النهاية، وتأهلنا لنهائي الكأس، وكان الموضوع بأيدينا نحن، ليس المدرب، ولكننا فشلنا في تحقيق دوري أبطال أوروبا، بعدما كان ذلك في المتناول بالنسبة لنا".