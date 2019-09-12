رياضة | العرض الذي لا يمكن رفضه.. ريال مدريد يقدم عرضاَ ضخماً لضم محمد صلاح

وكان ريال مدريد قد أنفق قرابة ال300 مليون يورو في الصيف الحالي من أجل تدعيم صفوفه، ولكن يبدو بأن النادي الملكي لم ينجح حتى الآن في تعويض العجز الذي تسبب فيه رحيل رونالدو عن الفريق، لذا فإن المرينجي قد يدخل سوق الإنتقالات المقبلة، وهو عينه على بعض الأهداف على رأسها محمد صلاح.

صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، قالت أن ريال مدريد قد يقدم 210 مليون يورو لمصلحة ليفربول بالإضافة إلى بعض الإضافات الأخرى للحصول على خدمات محمد صلاح، والذي يملك عقد يستمر لمد 5 سنوات مع ليفربول، لم يمر منه سوى عام واحد فقط.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، أن مصادرها داخل ليفربول تقول بأن ريال مدريد مستعد لدفع هذا المبلغ، وذلك بعدما تأكد النادي الملكي من هزيمته في صفقة نيمار دا سيلفا، حيث أن اللاعب البرازيلي يرغب في الإنتقال نحو صفوف برشلونة، والصفقة قد تحدث في الصيف المقبل.

التقارير الإنجليزية، تؤكد بأن محمد صلاح ليس هو اللاعب الوحيد المطلوب من ليفربول من قبل ريال مدريد، بل أن النادي الملكي يضع الهولندي "فيرجيل فان دايك" ضمن حساباته في الصيف المقبل.