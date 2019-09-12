رياضة | عاجل.. الدوري المصري مهدد بالإيقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الدوري المصري مهدد بالإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم الخميس، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، والذي شهد مواجهات قوية في الجولة الأولى، والمقرر إقامتها بدءا من 21 سبتمبر المقبل، عقب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

ويواجه الدوري المصري خطر الإيقاف، بعدما استقرت أندية الداخلية والنجوم وبتروجت، على رفع دعوى قضائية في مركز التسوية لإيقاف انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار أندية الهبوط بتحريك دعوة في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري، بعدما كانوا قد حصلوا على حكم من قبل بالغاء الهبوط في الموسم الماضي.

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وتسعى أندية الهبوط لرفع قضية في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز لحين البت في الشق الموضوعي للحكم الصادر بعودة هذه الأندية للدوري وإلغاء هبوطها.

وكانت لجنة التسوية والتحكيم قد أصدرت في الجانب المستعجل 3 قرارات ترتب قبول دعوى إلغاء الهبوط شكلًا، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة وذلك في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وتتجه النية لدى أندية الهبوط لتصعيد الأمر إلى الفيفا وتقديم شكوى رسمية ضد الجبلاية.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري في النسخة الماضية بفارق 8 نقاط عن الزمالك في المركز الثاني وجاء بيراميدز في المركز الثالث بـ70 نقطة.