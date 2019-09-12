رياضة | الشرقية يواجه المنصورة وديًا الاثنين المقبل

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية مواجهة ودية يوم الاثنين المقبل أمام مضيفه المنصورة في إطار تحضيرات كلا الفريقين لانطلاق الدوري.

ويلعب فريق المنصورة في دوري الدرجة الثانية، فيما يشارك فريق الشرقية في دوري القسم الثالث.

وستكون مباراة الاثنين المقبل هي الودية الثالثة للفريق الشرقاوي، استعدادًا للموسم الجديد، حيث حقق الفوز الفوز في المباراتين السابقتين أمام أبو كبير بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، وأمام الرباط والأنوار بهدفين نظيفين.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الشرقاوي بقيادة محمد فايز لخوض ودية رابعة حيث تجرى إتصالات مع فريق السنبلاوين لخوض ودية أخرى معه يوم الأربعاء المقبل على ستاد جامعة الزقازيق.

وكان الفريق الشرقاوي قد دعم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي بالعديد من اللاعبين أمثال حارس المرمى محمد "مشمش" ، والسيد مدبولي وحمدي مسلم وأحمد عبد الواحد ومحمد "تريكة" وحسن ربيع ومحمود صلاح وأحمد السيسي وجدد عقود محمود انيس وأحمد عبد الغني وحسن "ماريو" وياسر إبراهيم، فيما رحل عنه كلا من عن شريف وصفي وطه زين وعصام عبد الستار.

وكان الجهاز الفني للفريق الشرقاوي قد تلقى ضربة موجعة بتعرض كريم أيالا وأحمد حنفي لاعبا الفريق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وهو ما يعني غيابهما عن الفريق لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ويقع فريق الشرقية في المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث، والتي تضم 14 فريقًا منها فرق لمحافظة الشرقية و6 من المنوفية وفريق واحد من الدقهلية.

