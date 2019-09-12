رياضة | ريال مدريد "مُنزعج" من الفيفا بعد إصابة "مودريتش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد "مُنزعج" من الفيفا بعد إصابة "مودريتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي نادي ريال مدريد الاسباني صدمة جديدة، بعد إصابة الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق، خلال تدريبات الملكي، استعدادًا لمواجهة فريق ليفانتي في الجولة الرابعة من الدوري الاسباني يوم السبت المقبل.

وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي أن إصابة لوكا مودريتش عبارة عن إصابة عضلية، وسيغيب عن الفريق الملكي قرابة شهر تقريبًا حتي يتعافي من إصابته ويعود للمباريات.

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ووفقًا لصحيفة " ABC" الاسبانية أن نادي ريال مدريد منزعج جدًا من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب طريقة جدولته للمباريات الدولية للمنتخبات، حيث أنه بعد عودة "مودريتش" من الإصابة والمشاركة في مباريات الفريق واستعادة مستواه الفني والبدني سيكون هناك توقف دولي جديد خلال تلك الفترة.

ومن المنتظر أن يغيب لوكا مودريتش عن عدة مباريات هامة لريال مدريد خلال الفترة القادمة، حيث سيغيب اللاعب الكرواتي عن الفريق الملكي في مبارياته ضد ليفانتي، وباريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وأمام إشبيلية، أوساسونا وأتلتيكو مدريد.

ويعاني نادي ريال مدريد من الغيابات العديدة في صفوفه بسبب الإصابات، أبرزهم، إيسكو، وماركو أسينسيو، والصربي لوكا يوفيتش الذي تعرض للإضابة رفقة منتخب بلاده، وإبراهيم دياز، وإدين هازارد، وخاميس رودريجيز، مما يضع الفرنسي زين الدين زيدان في ورطة حقيقية خلال الفترة القادمة.