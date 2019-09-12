رياضة | جوزيه مورينيو يحدد موعد عودته للتدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه مورينيو يحدد موعد عودته للتدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد الإنجليزي، عن موعد عودته للتدريب مرة أخري، حيث لم يرتبط "السبيشيال وان" بأي ناد جديد منذ رحيله عن تدريب الشياطين الحمراء في ديسمبر 2018.

وأجاب "مورينيو" علي موقفه من العودة للتدريب في تصريحات لقناة "CUATRO" الاسبانية قائلًا: " اهدأوا!.. لن أعود للتدريب مجددًا حتي يصلني العرض الذي يجعلني أقول لنفسي حان وقت العودة مرة أخري".

وأكد "مورينيو" أنه لم يرتبط بتدريب أي فريق جديد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي ديسمبر الماضي.

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وأشاد "مورينيو" في تصريحات للتليفزيون البرتغالي بتجربته التدريبية مع ريال مدريد حيث قال: " ريال مدريد كان أفضل تجربة لي بسبب ما تعلمته كمدرب، كرجل، وبسبب الدروس التي تلقيتها في مسيرتي المهنية وفي حياتي عمومًا، إنها أفضل ذكري في مشواري التدريبي".

كما أثني المدرب البرتغالي على مواطنه كريستيانو رونالدو بعد تألقه اللافت للأنظار مع منتخب البرتغال ويوفنتوس الإيطالي وقال: " رونالدو ظاهرة ولا أندهش مما يقدمه الآن في الملعب رغم تقدم سنه لـ 34 عامًا، أنه لا يفكر سوي في الفوز فقط".

ويعتبر جوزيه مورينيو واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، تولي قيادة أندية عديدة أبرزها ريال مدريد، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، وحقق العديد من الألقاب والبطولات والنجاحات خلال مشواره التدريبي.