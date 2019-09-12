رياضة | صدمة.. ريال مدريد يفقد خدمات مودريتش في 5 مباريات مصيرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة.. ريال مدريد يفقد خدمات مودريتش في 5 مباريات مصيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الكرواتي الدولي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، قائمة المصابين هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة قوية في العضلة الضامة بالفخذ الأيمن.

وقال كارلوس رودريجيز الصحفي في "أوندا مدريد" أن لسوء الحظ لن يلحق لوكا مودريتش بالمباراتين المقبلتين ضد ليافنتي في الدوري والمقرر لها يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالإضافة للمباراة القوية ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح "رودريجيز" أن الكرواتي مودريتش يتوقع له أن يغيب لمدة 3 أسابيع لذلك سيكون بعيداً عن المشاركة في المباريات الخمسة المقبلة مع ريال مدريد وهي ليفانتي، باريس سان جيرمان، إشبيلية، أوساسونا وأتلتيكو مدريد.

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وينتظر أن يلعب نادي ريال مدريد مباراته المقبلة ضد ليفانتي بالجولة الرابعة من الليجا الإسبانية يوم السبت المقبل ومن ثم سيتوجه إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان يوم 18 سبتمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب بعد ذلك 3 مباريات نارية في الدوري الإسباني على الترتيب مع إشبيلية وأوساسونا ثم ديربي مدريد أمام أتلتيكو يوم 28 من الشهر الجاري في الجولة السابعة من الليجا.

وتعرض زيدان لعدة صدمات هذا الموسم بعد إصابة هؤلاء اللاعبين؛ " تيبو كورتوا، فيرلاند ميندي، لوكا يوفيتش، لوكا مودريتش، إبراهيم دياز، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، رودريجو جويس، خاميس رودريجيز، فرانشيسكو إيسكو".

وسيفقد نادي ريال مدريد خدمات لاعبه ماركو أسينسيو بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الفريق ضد آرسنال ودياً قبل بداية الموسم.