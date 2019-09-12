رياضة | رسميًا.. برشلونة يرد بقوة على تصريحات ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. برشلونة يرد بقوة على تصريحات ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب جوسيب فيفس المتحدث الرسمي لنادي برشلونة اليوم الخميس عن سعادته بتصريحات ليونيل ميسي في الفترة الأخيرة والتي عبر فيها عن رغبته في البقاء مع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وقال فيفس في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية : "نحن راضون عن حوار ميسي، لا توجد فجوة بينه وبين النادي ونعتقد أنه أجرى تقييمات إيجابية وشفافة للحاضر والمستقبل".

وأضاف: "حواره كان إيجابيًا ويعبر عن الآراء المنطقية والاحترام، نحن فخورون بوجود لاعبين لدينا يعبرون عن أنفسهم بهذه الطريقة".

وواصل: "التواصل بين ميسي والنادي مثالي، هناك علاقة قوية ولا توجد مسافات بعيدة وحين يريد ميسي التحدث مع الإدارة فإنه قادر على القيام بذلك مع أي شخص".

Advertisements

وتابع: "ميسي قدم رسالة طموحة مثيرة للاهتمام وهي رغبة طبيعية جدًا فنحن بالتأكيد نريد الفوز بكل الألقاب وهذا هو السبب في قيامنا بتدعيم صفوفنا وحاليًا نعتقد أننا نمتلك فريقا أفضل من الموسم الماضي".

وعن تصريحات البرغوث الأرجنتيني عن زميله السابق في الفريق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي، اختتم فيفس تصريحاته قائلاً :"لا أعلم إذا كان برشلونة قد بذل كل ما هو ممكن لإعادته، لا أعلم أي تفاصيل عن المفاوضات التي جرت بين النادي باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة".

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي كشف أن التفاوض مع باريس سان جيرمان كان أمرا صعبا والحقيقة هي أن النادي فعل كل ما بوسعه وفي النهاية لم ينجح الأمر.

يذكر أن برشلونة سيواجه فالنسيا السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ومن المحتمل أن يواصل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي غيابه عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.