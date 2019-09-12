رياضة | قرعة الدوري.. موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك موسم 2019_2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة الدوري.. موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك موسم 2019_2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الجديد 2019_2020.

وسيلعب الأهلى والزمالك فى الدور الأول ضمن مباريات الجولة الرابعه وفى الأسبوع الحادى والعشرين فى الدور الثانى.

وكان اتحاد الكرة قد ألغي القرعة الموجهة التى كانت تسفر عن مواجهة الأهلى والزمالك فى أخر مباراة بالدور الأول وأخر مباراة بالدور الثانى، أى انهم من الممكن أن يلعبوا سوياً فى أى جولة خلال بطولة الدورى.



وسيبدأ الأهلى مشواره فى الدورى وسيحل ضيف على فريق سموحة بينما يستضيف نادى الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى. وسيبدأ الأهلى مشواره فى الدورى وسيحل ضيف على فريق سموحة بينما يستضيف نادى الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى. وأقيمت اليوم قرعة الدورى الجديد بحضور رئيس لجنة المسابقات الجديد حسام الزناتى الذى تولى المهمة خلفاً لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق.

وأعلن اتحاد الكرة عن موعد إنطلاق بطولة الدورى المصري لموسم 2019_2020 يوم 21 سبتمبر الجارى وسينتهى بنهاية مايو 2020 وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد الدور الأول بالكامل.

وحضر أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وهم محمد فضل وجمال محمد على وسحر عبد الحق وقام بإجراء القرعة كل من أحمد حسن وعبدالستار صبري ومحمد زيدان نجوم منتحب مصر السابقين.

وجاءت مباريات الاهلي كالتالي: