شكرا لقرائتكم الشناوي يطالب الأهلي بـ"الترضية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، على هامش التواجد في غينيا الاستوائية استعدادا لمواجه كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويناقش الشناوي مع مدير الكرة بالأهلي مصير الوعد المسبق الذي حصل عليه بترضيته مالياً بعد رفض العرض المقدم من النصر السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما لم يتم الوفاء به حتى الآن، ويترقب اللاعب أن تقوم الإدارة بتعديل عقده.

ويحاول الشناوي التوصل إلى حل بشأن أزمة رفع قيمة عقده بما يتناسب مع المجهود الذي يبذله مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وبات من أبرز حراس المرمى في مصر وكذلك الحارس الأول في صفوف المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن الأهلي تحفظ على عرض النصر السعودي لشراء الشناوي بسبب الحاجة لجهوده في ظل ارتباطه بالمشاركة في الدورى والكأس ودوري الأبطال.