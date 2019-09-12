شكرا لقرائتكم باهر المحمدي: شارة الإسماعيلي صعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أهلي بني غازي ان جميع اللاعبين يدعمونه جيدا وهو يحاول دائما أن يكون قريبا منهم و على قدر المسؤولية.

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وأنهى لاعب الإسماعيلي تصريحاته قائلا: "اجتمعت بالفريق وتعاهدنا على الفوز غدا، أعلم جيدا أن الجماهير تنتظر الأداء الجيد دائما و لكننا غدا لا نفكر سوى بالنتيجة و الفوز فقط".

و يلتقي الاسماعيلي و أهلي بني غازي مساء الجمعة على ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات الذهاب بكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.