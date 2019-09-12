- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم باهر المحمدي: شارة الإسماعيلي صعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أهلي بني غازي ان جميع اللاعبين يدعمونه جيدا وهو يحاول دائما أن يكون قريبا منهم و على قدر المسؤولية.
وأنهى لاعب الإسماعيلي تصريحاته قائلا: "اجتمعت بالفريق وتعاهدنا على الفوز غدا، أعلم جيدا أن الجماهير تنتظر الأداء الجيد دائما و لكننا غدا لا نفكر سوى بالنتيجة و الفوز فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر باهر المحمدي: شارة الإسماعيلي صعبة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.