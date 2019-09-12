شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف لغز دكة الأهلى فى تعطيل "قطار" سموحة الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم رحيل ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي، لصفوف سموحة، على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكن اللاعب لا يزال يعانى من آثار غيابه المستمر عن مباريات القلعة الحمراء فى نهاية الموسم الماضي.

وغاب ناصر ماهر عن مباريات الأهلي منذ شهر إبريل الماضي، بناء على وجهة نظر مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، الذى فضل الاعتماد على أسماء أخرى، للتواجد فى التشكيلة الأساسية للأحمر، مما أدى لتواجد لاعب سموحة الحالى على الدكة الحمراء فى أغلب فترات الموسم.

وبعد انضمام ناصر ماهر لصفوف سموحة، عاني اللاعب من نقص كبير فى اللياقة البدنية نتيجة غيابه عن المباريات لفترة طويلة، وهو ما ظهر خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية، ولاحظه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذى أشاد بالمستوي الفني للاعب لكن طالبه بزيادة معدل التدريب لرفع لياقته البدنية والوصول للمستوي المطلوب.

ويؤدى ناصر ماهر، تدريبات بدنية قوية خلال الفترة الحالية مع سموحة بناء على وجه نظر الجهاز الفني لاستعادة مستواه البدني سريعا، حيث ينوى الجهاز الفني للفريق السكندري، الاعتماد عليه بشكل أساسى فى الموسم الكروي الجديد، لما يتمتع به اللاعب من مهارات فنية كبيرة تجعله يمثل إضافة لفريقه الحالي.