شكرا لقرائتكم البرازيل تتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لناشئات الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وحقق المنتخب البرازيلي الفوز على روسيا بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط :25-21 ، 25-17 ، 25-19 ، 25-17 ، 15-9 . وتنتظر البرازيل الفائز من مباراة اليابان وأمريكا لمواجهته غدا الجمعة في نصف نهائي البطولة.

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