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جنش يصل ألمانيا للخضوع لفحص طبى جديد...

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جدة - عمرو شويل وصل محمود جنش حارس مرمى الزمالك، اليوم إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد تحت اشراف الطبيب المعالج له، بعد إجرائه عملية بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس فى معسكر المنتخب الوطنى لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

وجاء الفحص الطبى الذى خضع له جنش تمهيدا لاستكمال برنامج تأهيله من أجل العودة إلى الملاعب وقام مسئولو الزمالك خلال الفترة الأخيرة بقيد الحارس فى القائمة المحلية للفريق رغم إصابته.

 

وكان الزمالك قد دعم صفوفه هذا الموسم بثلاثى فى حراسة المرمى بعد إصابة جنش وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى وذلك بعد رحيل عماد السيد وعمر صلاح للاتحاد السكندرى وسموحة على الترتيب.

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