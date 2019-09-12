موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي الجمعة 13 / 9 / 2019...

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جدة - عمرو شويل يستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره أهلي بنغازي الليبي في السادسة مساء اليوم الجمعة على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس الملك محمد الخامس "البطولة العربية، في الاختبار الأول للصربي ميودراج يسيتس المدير الفني للدراويش.





موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي اليوم الجمعة 13 / 9 / 2019.. موعد عودة بيكيتي



موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي اليوم الجمعة 13 / 9 / 2019.. بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده ، أخطر الغينى بيكيتى سيلفا صانع ألعاب النادى الاسماعيلى ، مسئولى ناديه بالوصول للقاهرة فى تمام السادسة والنصف مساء اليوم الخميس ، و يتوجه للاسماعيلية مباشرة للمبيت فى معسكر الدراويش استعداداً لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها السادسة مساء غدا الجمعة في البطولة العربية، ولم يتحدد حتى الان مصير مشاركة بيكيتى سيلفا فى مواجهة أهلى بنى غازى الليبى.

ووصلت البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد الجديد لصفوف الإسماعيلى وأصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الدراويش بشكل رسمى.

وحرص الصربى ميودراج، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، على متابعة مباراة منتخب غينيا مع ساوتومى وبرينسيب لمشاهدة أداء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ليحظى اللاعب بإشادة مدربه الجديد.

وفاز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى “مرحلة المجموعات” بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022.





موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي اليوم الجمعة 13 / 9 / 2019.. عودة شيلونجو



موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي اليوم الجمعة 13 / 9 / 2019.. عاد الناميبيى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي إلى مدينة الإسماعيلية بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، استعدادا للمشاركة فى مباراة الدراويش ضد أهلى بنغازى الليبى المقرر لها غداً الجمعة ببطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية" للأندية الأبطال.

ووصل شيلونجو صباح اليوم وخلد للراحة بعض الشىء ثم تناول وجبة الغذاء مع اللاعبين ومن المقرر أن يظهر فى المران الختامى للدراويش فى الخامسة عصر اليوم.





موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي اليوم الجمعة 13 / 9 / 2019.. همام طارق في القاهرة



موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي اليوم الجمعة 13 / 9 / 2019.. وصل العراقى همام طارق لاعب الاسماعيلى ، إلى القاهرة منذ تمهيداً للتوجه للاسماعيلية والانتظام فى مران الدراويش بعد حل أزمة التأشيرة الخاصة به.

كان "الخليج 365" قد تحدث عن موعد وصول همام طارق وحل أزمة التأشيرة الخاصة به بعد تواصل إدارة الإسماعيلي مع قنصل مصر في بغداد.

ووصلت البطاقة الدولية للعراقي همام طارق ا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة منذ فترة مع اللاعب الدولى الأعسر، وذلك بعد تصديق الجهاز الفنى الذى أعجب كثيرا بقدرات وإمكانياته ويراه إضافة كبيرة نظرا لخبراته الفنية الكبيرة





موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي اليوم الجمعة 13 / 9 / 2019.. حارس الدراويش اعاردة للجونة



م موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي اليوم الجمعة 13 / 9 / 2019.. رحب النادى الاسماعيلى بإعارة أيمن رجب حارس مرمى الفريق لصفوف الجونة لمدة موسم وتم رفع إسم الحارس من قائمة الفريق فى البطولة العربية.

ورحل عن الإسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز وشكرى نجيب للمقاولون العرب وعلاء عبد العظيم على سبيل الاعارة للأوليمبى السكندرى .

موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي اليوم الجمعة 13 / 9 / 2019.. أهلي بني غازي يتدرب على ملعب الإسماعيلي

موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي اليوم الجمعة 13 / 9 / 2019.. قرر مسئولو الاسماعيلى منح فريق أهلى بنغازى الليبى فرصة التدريب على ستاد الاسماعيلية فى تمام السادسة مساء اليوم الخميس على أن يتدرب الدراويش فى الخامسة عصراً استعداداً للمباراة المرتقبة التى تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الجمعة فى إطار مواجهات دور ال 32 للبطولة العربية.

وضمت قائمة الإسماعيلى لمباراة أهلى بنغازى كل من : "محمد فوزى، محمد مجدى، إبراهيم أبو اليزيد، محمد هاشم، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، احمد ايمن، اسامة ابراهيم،عماد حمدى، محمود دونجا، همام طارق، محمد بيومى، محمد مخلوف، احمد مدبولى، وجية عبدالحكيم، عبد الرحمن مجدى، بيكيتى سيلفا مدحت فقوسة، محمد الشامى، محمد حمدى زكى، بينسون شيلونجو".

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موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي اليوم الجمعة 13 / 9 / 2019.. قرعة الدوري المصري



موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي اليوم الجمعة 13 / 9 / 2019.. انتهت مراسم قرعة بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2019 / 2020 بقاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشر، والتي أسفرت عن جدول مباريات الأهلي على مدار الموسم بالكامل.

ويشارك فى الدوري الجديد 18 ناديا هم الاهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى وطلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .

جدول الدوري المصري

بعد قرعة الدوري المصري نستعرض مباريات الإسماعيلي في الموسم الجديد:

1- الجونة – الاسماعيلى

2- الاسماعيلى - المصري

3- وادي دجلة - الاسماعيلى

4- الاسماعيلى- حرس الحدود

5- الاسماعيلى- طنطا

6- الاتحاد- الاسماعيلى

7- الاسماعيلى- مصر المقاصة

8- نادي مصر- الاسماعيلى

9- الاسماعيلى- الاهلى

10- المقاولون- الاسماعيلى

11- الاسماعيلى- انبى

12- بيراميدز- الاسماعيلى

13- الاسماعيلى- طلائع الجيش

14- سموحة - الاسماعيلى

15- الاسماعيلى- الانتاج الحربي

16- أسوان- الاسماعيلى

17- الاسماعيلى- الزمالك