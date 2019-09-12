شكرا لقرائتكم المقاصة عن قرعة الدوري: نزيهة ولا تتضمن مجاملات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال سليم في تصريحات خاصة ، إن القرعة كانت نزيهة وعادلة لا تتضمن أي مجاملات، مشيرا إلى أن مواجهة المقاصة وأسوان في الجولة الأولى لن تكون سهلة على الإطلاق فالفريق الأسواني ليس حديث العهد بالدوري الممتاز.
واستطرد نائب رئيس المقاصة عن المباراة الثانية والتي تجمع أبناء الفيوم بالزمالك في مواجهة سريعة عقب مباراة الكأس التي جمعت الزمالك والمقاصة في ربع النهائي وفاز الفريق الأبيض بهدف نظيف، بأن لكل مباراة ظروفها و أحداثها وأن جميع الفرق تحترم.
يذكر أن المقاصة أغلق قائمة الموس الجديد بعد ضم سبع صفقات هم:،محمد ابراهيم،ـ أيمن حفني ـ عمرو مرعي أودو موسيس ـ خالد أوتشو ـ أحمد صبيحة ومحمود فهمي.
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