محمود وادى يهدى قميص منتخب فلسطين لزميله النيجيرى...

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جدة - عمرو شويل حرص الدولي الفلسطيني محمود وادي على إهداء قميص منتخب بلاده لزميله بالفريق المهاجم النيجيري أوستين أموتو. وأبدى اللاعب الذي أبدى سعادته البالغة بحصوله على القميص الذي يحمل رقم 19 وهو الرقم الذي يحمله وادي بمنتخب فلسطين الملقب بمنتخب الفدائيين.

وادى واستن

محمود وادى يهدى أوستن تيشيرت فلسطين

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