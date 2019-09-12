شكرا لقرائتكم ديربي بين النصر والشباب.. واتحاد جدة يحل ضيفاً على ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض مسرحاً لقمة نارية تجمع النصر أمام جاره الشباب، يوم الجمعة، وفي أبها يبحث اتحاد جدة عن انتصاره الثاني حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك، في حين يخوض التعاون اختباراً قوياً حينما يواجه ضيفه العدالة، في افتتاح المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالرياض يتطلع النصر لمواصلة انتصاراته حينما يواجه جاره الشباب في قمةٍ نارية، ويعيش النصر أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا الذي يقدم مع فريقه هذا الموسم أداءً مميزاً امتداداً لأدائه الموسم الماضي والذي توج بلقب الدوري.

وسيدخل النصر المباراة بصفوفٍ شبه مكتملة لأول مرة هذا الموسم بعدما تأكدت مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والذي غاب عن لقاء السد القطري في دوري أبطال آسيا ولقاء الفتح في المرحلة السابقة من الدوري، بالإضافة إلى اللاعبين عبدالعزيز الجبرين ويحيى الشهري الذين اكتملت جاهزيتهما للمواجهة، ويدخل النصر المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف غريمه التقليدي الهلال المتصدر بفارق الأهداف.

وفي المقابل يسعى الشباب لاستعادة توازنه والعودة مجدداً لسكة الانتصارات لتسجيل اسمه كمنافس قوي على الدوري، وتعثر الفريق في المرحلة الماضية بتعادله السلبي أمام ضيفه الفيصلي، في حين أنه حقق الفوز في أول مواجهاته على مضيفه الفتح بثنائية نظيفة.

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اتحاد جدة في لقاء سابق

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث اتحاد جدة عن فوزه الثاني على التوالي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك. وحقق الاتحاد الفوز في أول مواجهاته على حساب ضيفه الرائد 3-1، في حين تأجلت مواجهته الثانية أمام التعاون بسبب مشاركته في البطولة العربية.

وفي المقابل يتطلع ضمك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عقب نتائجه السلبية في أول مواجهاته بالدوري، حينما خسر أمام النصر 2-صفر، وأمام العدالة 4-صفر.

من مباراة التعاون والحزم

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم ستكون مهمة التعاون صعبة للغاية حينما يستضيف العدالة المميز في أول مواسمه بالدوري، وتعثر التعاون بطل كأس الملك في الموسم الماضي، حينما تعادل أمام جاره الحزم 1-1 في أول مواجهاته بالدوري، في حين تأجلت مواجهته الثانية والتي كانت أمام الاتحاد.

وفي المقابل يبحث العدالة عن مواصلة تقديمه ذات المستوى الذي قدمه في المرحلتين الماضيتين حيث كان الحصان الأسود.

وخطف العدالة نقطة ثمينة أمام مضيفه الأهلي في أول مبارياته، وحقق فوزاً كبيراً على ضيفه ضمك 4-صفر ليتقدم إلى المركز الثالث.