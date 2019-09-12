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الموسم الجديد للدوري المصري ينطلق في 21 سبتمبر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن حسام الزناتي القائم بأعمال لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري يوم الخميس أن الموسم الجديد من الدوري الممتاز سينطلق 21 سبتمبر الجاري.

وقال الزناتي في مؤتمر صحافي يوم الخميس بالقاهرة، إن ختام مباريات الموسم الجاري للدوري المصري سوف تكون بنهاية شهر مايو من العام المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي والزمالك مباريات الدوري على استاد القاهرة، والاتحاد السكندري وسموحة على ملعب استاد الإسكندرية على أن يلعب الإنتاج الحربي ومصر المقاصة على ملعب استاد السلام.

وأسفرت قرعة عن مباريات تجمع بين انبي مع بيراميدز والمصري مع حرس الحدود والجونة مع الإسماعيلي والزمالك مع الاتحاد وطلائع الجيش مع المقاولون العرب والإنتاج الحربي مع أف سي مصر ووادي دجلة مع طنطا والأهلي مع سموحة وأسوان مع مصر المقاصة في الجولة الأولى.

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