ميسي أراد عودة نيمار إلى برشلونة

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صورة أرشيفية للارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في برشلونة

قال ليونيل ميسي إنه أراد عودة نيمار إلى برشلونة هذا العام لأن اللاعب البرازيلي يمكنه مساعدة النادي في المضي قدما وأكد أن زميله السابق كان يتطلع أيضا للعودة لصفوف بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقضى برشلونة معظم فترة الانتقالات في التفاوض مع باريس سان جيرمان لإعادة نيمار إلى كامب نو بعد عامين من رحيله في صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو لكن النادي القطالوني فشل في التوصل لاتفاق مع بطل فرنسا.

وقال ميسي قائد برشلونة لصحيفة سبورت الإسبانية اليوم الخميس "في الحقيقة كنت أود أن يعود نيمار".

وأضاف "أتفهم معارضة البعض لهذا الأمر وهذا طبيعي نظرا للطريقة التي تركنا بها لكن بالتفكير من منظور رياضي اعتبره أحد أفضل لاعبي العالم.

"بالتأكيد كان سيزيد فرصنا في تحقيق النتائج المرجوة وكان النادي سيتقدم في أمور تتعلق بالرعاية وحقوق الصور والتطور ولكن في النهاية لم تتم الصفقة".

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الأسبوع الماضي إن النادي فعل كل شيء ممكن للتعاقد مع نيمار لكنه اعترف بعدم إمكانية توفير المبلغ الذي طلبه سان جيرمان لبيع المهاجم الذي سجل 105 أهداف في أربعة مواسم مع برشلونة.

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وتابع ميسي الذي لم يلعب حتى الآن في الموسم الجديد بسبب إصابة في ربلة الساق "لا أعرف ما حدث بين المسؤولين. أعرف أنهم تحدثوا مع نيمار وأخبرني بكيفية سير الأمور وكنت اتطلع حقا لعودته.

"أتفهم صعوبة المفاوضات مع سان جيرمان ونيمار لأنه أحد أفضل اللاعبين ولم تكن المفاوضات سهلة على الاطلاق".

ونفى هداف برشلونة التاريخي وجود نية لترك النادي قريبا رغم تأكيد وجود شرط في عقده يسمح له بالرحيل مجانا في نهاية كل موسم اذا أراد ذلك.

وقال اللاعب الأرجنتيني "يمكن أن أقول إنني أريد الاستمرار في برشلونة قدر المستطاع وإنهاء مسيرتي هنا لأنني في بيتي.

"أريد البقاء طالما كنت في حالة جيدة وألعب بشكل جيد وأشعر بأهميتي ضمن مشروع ناجح".