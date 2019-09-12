الامارات | ميسي: أقبل دعوة رونالدو للعشاء

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: أقبل دعوة رونالدو للعشاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تفاصيل أكثر بخصوص علاقته بغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، فقال في حوار خاص مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية المقربة من نادي برشلونة أمس، إن علاقته برونالدو لا تتخطى اللقاءات العامة في حفلات جوائز كرة القدم، مشيراً إلى أنه «ليس صديقاً له»، حيث اعتبر أن «أصدقاءه هم من يلعبون إلى جانبه في فريق واحد، ورونالدو لاعب بعيد جداً عنه، بل في بلد آخر».

لكنه شدد على أنه تحدث إليه في حفل جوائز الاتحاد الأوروبي الأخير الذي أقيم في إمارة موناكو أكثر من أي مناسبة سابقة، وقال: «قد أقبل دعوته للعشاء، فلا مانع من ذلك إن حصلت».

يذكر أن رونالدو سبق وأشاد بميسي، وقال إن ما قاما به في السنوات الـ11 الماضية شيء لا يصدق ويؤكد تميز كل لاعب، وأنه قد يوجه دعوة للعشاء للقاء بليونيل ميسي، حتى يؤكد للعالم أن لا عداء بينهما