شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مكثفة لسعد سمير ومحمد محمود بالتتش.. و«نيدفيد» يواصل التأهيل بالجيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباتهما التأهيلية اليوم الخميس، على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، اشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على أداء جلسة في الجيم، وبعدها خاضا تدريبات مكثفة بالكرة، بهدف تجهيزهما للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

ويشارك سعد سمير في التدريبات الجماعية عقب عودة الأهلي من غينيا الاستوائية، فيما يعود محمد محمود، في غضون أسبوعين، وفقا لما أعلن عنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

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وكان محمد محمود، قد خضع لجراحة الرباط الصليبي، فيما أجرى سعد سمير فحوصات طبية في ألمانيا وخضع لبرنامج علاجي، وبات قريبا من العودة للمشاركة الجماعية.

كما أدى كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول بالنادي،جلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، وذلك وفقا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له منذ عودته من ألمانيا.

وكان نيدفيد، قد خضع لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا، وشهدت الفترة الأخيرة، تحسنا كبيرا في حالة اللاعب وفق الفحوصات الطبية التي أجراها لها.

ويقوم نيدفيد، بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي عاد به من ألمانيا، بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.