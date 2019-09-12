شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يؤدي أولى تدريباته في «زنجبار» استعدادًا لمواجهة ماليندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري منذ قليل أولى تدريباته بمدينة زنجبار بتنزانيا، حيث أدى الفريق مرانه على استاد عمان والذي سيستضيف مباراة الفريق الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره ماليندي، والمقرر إقامتها في الثالثة والربع عصر الأحد المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، ركز المدير الفني للمصري إيهاب جلال على تدريبات فك العضلات والإطالات، وذلك لإزالة أي آثار للإرهاق لدى اللاعبين، خاصةً بعد رحلة السفر الطويلة من بورسعيد إلى زنجبار والتي استغرقت نحو اثنتي عشرة ساعة، وشهد المران بعض التدريبات بالكرة بعيداً عن النواحي الخططية والتكتيكية، بينما أدى حراس المرمى الثلاثة مرانهم التخصصي المعتاد تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.