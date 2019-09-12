شكرا لقرائتكم خبر عن الجدول الكامل لمباريات الدوري الممتاز موسم 2019-2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، قرعة الدوري العام المصري موسم 2019-2020 في أحد الفنادق، بحضور مندوبي الأندية.

كان اتحاد الكرة قد أعلن انطلاق بطولة الدوري الممتاز يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 18 ناديًا، بالنظام المفتوح دون تحديد مواجهة الأهلي والزمالك في نهاية كل دور كما كان يحدث في المواسم السابقة «قرعة موجهة».

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع الزمالك في الأسبوع الرابع بالدور الأول، على أن يلتقيا في الأسبوع رقم 21 في الدور الثاني.

وينطلق الدوري يوم 21 سبتمبر الجاري، على أن يختتم نهاية شهر مايو.

وجاء الجدول الكامل للدوري كالتالي:

الأسبوع الأول:

وادي دجلة × طنطا

طلائع الجيش × المقاولون

أسوان × مصر للمقاصة

سموحة × الأهلي

الزمالك × الاتحاد

بيراميدز × إنبي

المصري × حرس الحدود

الجونة × الإسماعيلي

الإنتاج الحربي × إف سي مصر

الأسبوع الثاني:

طنطا × بيراميدز

إنبي × طلائع الجيش

المقاولون × سموحة

الأهلي × الإنتاج الحربي

إف سي مصر × أسوان

مصر للمقاصة × الزمالك

الاتحاد × الجونة

الإسماعيلي × المصري

حرس الحدود × وادي دجلة

الأسبوع الثالث:

سموحة × إنبي

طلائع الجيش × بيراميدز

وادي دجلة × الإسماعيلي

المصري × الاتحاد

الجونة × مصر للمقاصة

الزمالك × إف سي مصر

أسوان × الأهلي

الإنتاج الحربي × المقاولون

حرس الحدود × طنطا

الأسبوع الرابع:

طنطا × طلائع الجيش

بيراميدز × سموحة

إنبي × الإنتاج الحربي

المقاولون × أسوان

الأهلي × الزمالك

إف سي مصر × الجونة

مصر للمقاصة × المصري

الاتحاد × وادي دجلة

الإسماعيلي × حرس الحدود

الأسبوع الخامس:

أسوان × إنبي

الإنتاج الحربي × بيراميدز

سموحة × طلائع الجيش

حرس الحدود × الاتحاد

وادي دجلة × مصر للمقاصة

المصري × إف سي مصر

الجونة × الأهلي

الزمالك × المقاولون

الإسماعيلي × طنطا

الأسبوع السادس:

طنطا × سموحة

طلائع الجيش × الإنتاج الحربي

بيراميدز × أسوان

إنبي × الزمالك

المقاولون × الجونة

الأهلي × المصري

إف سي مصر × وادي دجلة

مصر للمقاصة × حرس الحدود

الاتحاد × الإسماعيلي

الأسبوع السابع:

الجونة × إنبي

الزمالك × بيراميدز

أسوان × طلائع الجيش

الإنتاج الحربي × سموحة

الإسماعيلي × مصر للمقاصة

حرس الحدود × إف سي مصر

وادي دجلة × الأهلي

المصري × المقاولون

الاتحاد × طنطا

الأسبوع الثامن:

طنطا × الإنتاج الحربي

سموحة × أسوان

طلائع الجيش × الزمالك

بيراميدز × الجونة

إنبي × المصري

المقاولون × وادي دجلة

الأهلي × حرس الحدود

إف سي مصر × الإسماعيلي

مصر للمقاصة × الاتحاد

الأسبوع التاسع:

وادي دجلة × إنبي

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المصري × بيراميدز

الجونة × طلائع الجيش

الزمالك × سموحة

أسوان × الإنتاج الحربي

الاتحاد × إف سي مصر

الإسماعيلي × الأهلي

حرس الحدود × المقاولون

مصر للمقاصة × طنطا

الأسبوع العاشر:

طنطا × أسوان

الإنتاج الحربي × الزمالك

سموحة × الجونة

طلائع الجيش × المصري

بيراميدز × وادي دجلة

إنبي × حرس الحدود

المقاولون العرب × الإسماعيلي

الأهلي × الاتحاد

إف سي مصر × مصر للمقاصة

الأسبوع الحادي عشر:

الإسماعيلي × إنبي

حرس الحدود × بيراميدز

وادي دجلة × طلائع الجيش

المصري × سموحة

الجونة × الإنتاج الحربي

الزمالك × أسوان

مصر للمقاصة × الأهلي

الاتحاد × المقاولون

إف سي مصر × طنطا

الأسبوع الثانى عشر:

طنطا × الزمالك

أسوان × الجونة

الإنتاج الحربي × المصري

سموحة × وادي دجلة

طلائع الجيش × حرس الحدود

بيراميدز × الإسماعيلي

إنبي × الاتحاد

المقاولون × مصر للمقاصة

الأهلي × إف سي مصر

الأسبوع الثالث عشر:

مصر للمقاصة × إنبي

الاتحاد × بيراميدز

الإسماعيلي × طلائع الجيش

حرس الحدود × سموحة

وادي دجلة × الإنتاج الحربي

المصري × أسوان

الجونة × الزمالك

إف سي مصر× المقاولون

الأهلي × طنطا

الأسبوع الرابع عشر:

طنطا × الجونة

الزمالك × المصري

أسوان × وادي دجلة

الإنتاج الحربي × حرس الحدود

سموحة × الإسماعيلي

طلائع الجيش × الاتحاد

بيراميدز × مصر للمقاصة

إنبي × إف سي مصر

المقاولون × الأهلي

الأسبوع الخامس عشر:

الأهلي × إنبي

إف سي مصر × بيراميدز

مصر للمقاصة × طلائع الجيش

الاتحاد × سموحة

الإسماعيلي × الإنتاج الحربي

حرس الحدود × أسوان

وادي دجلة × الزمالك

المصري × الجونة

المقاولون × طنطا

الأسبوع السادس عشر:

المصري × طنطا

الجونة × وادي دجلة

الزمالك × حرس الحدود

أسوان × الإسماعيلي

الإنتاج الحربي × الاتحاد

سموحة × مصر للمقاصة

طلائع الجيش × إف سي مصر

بيراميدز × الأهلي

إنبي × المقاولون

الأسبوع السابع عشر:

طنطا × إنبي

المقاولون × بيراميدز

الأهلي × طلائع الجيش

إف سي مصر × سموحة

مصر للمقاصة × الإنتاج الحربي

الاتحاد × أسوان

الإسماعيلي × الزمالك

حرس الحدود × الجونة

وادي دجلة × المصري

تقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولا، على أن تقام مباريات الدور الثاني بنفس الترتيب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيا.