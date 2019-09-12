ريال مدريد يعلن إصابة نجم الفريق

Advertisements Advertisements

الخميس 12 سبتمبر 2019

بدأ ريال مدريد موسم 2019/20 في خضم أزمة إصابة ، ويزداد الأمر سوءًا مع إضافة لوكا مودريتش الآن إلى قائمة الإصابات المطولة للنادي.



تم تشخيص إصابة لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير السابق بإصابة في العضل ساقه اليمنى ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون هناك تقييم إضافي تم إجراؤه في الساعات القادمة.

توقيت هذا المرض بعيد عن المثالية ، خاصة مع افتتاح دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في الأفق. اشتبك مع ليفانتي ، ويبقى أن نرى ما إذا كان أو لم يكن في أي حالة مناسبة للتنافس في التعادل القاري المذكور أعلاه.

لعب لكرواتيا ضد أذربيجان يوم الاثنين ، ولكن بعد عودته إلى العاصمة الإسبانية لم يتدرب مع المجموعة الكاملة ، بدلاً من التركيز على العمل في صالة الألعاب الرياضية بمفردها.

Advertisements

يجب أن يشعر زين الدين زيدان بأنه يعاني من صداع طويل طوال الموسم حتى الآن ؛ لم يقتصر الأمر على حصوله على هدف الانتقال الأساسي في بول بوجبا ، ولكنه اضطر إلى خلط فريقه باستمرار بسبب اللياقة البدنية والمخاوف من الإصابة.

في خط الوسط ، أصبح المدرب الفرنسي الآن بدون مودريتش وإيسكو ، بينما يلعب كاسيميرو وفيدي فالفيردي كليهما عاد من الخدمة الدولية في وقت متأخر من يوم الأربعاء ولم يكن أمامه سوى القليل من الوقت للتعافي قبل المباراة ليفانتي.

عاد جيمس رودريغيز من الإصابة ، ويجب أن يكون متاحًا للاختيار في المباراتين التاليتين. ابدأ الحملة ، وأبرزها تلك التي عانى منها إيدن هازارد. ومن المتوقع ألا يشاهد حشد استاد سانتياغو بيرنابيو سجل النادي في المباراة التنافسية ، على الرغم من أن البلجيكي يوشك على العودة.

ليكون لطيفًا مع لوس بلانكوس أيضًا ، حيث ستلعب خمس مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني مع المواجهة الوحيدة في دوري أبطال أوروبا ضد أبطال فرنسا. فيلا وأتلتيكو مدريد على سبيل المثال لا الحصر اثنين من المعارضين ، مع زيدان في حاجة إلى بعض النتائج الإيجابية ، وبسرعة.

مرض مودريك ، الغريب ، هو إصابة العضلات الثامنة لهذا الموسم ، الذي هو مصدر القلق وراء الكواليس في فالديبيباس. قبل الموسم كانت قوية للغاية؟ هل تراجعت أساليب ريال مدريد في الصيف الماضي عن كثب منذ فترة ولاية زيدان الأولى؟ وصل غريغوري دوبون إلى العاصمة الإسبانية كمدرب تكييف للنادي في الصيف ، وحصل على تصنيف عالي بعد تعويذات مع ليل وسيلتيك والمنتخب الفرنسي. ، ومع ذلك فهو ينظر إليه بارتياح بعد مجموعة كبيرة من الإصابات منذ مجيئه.