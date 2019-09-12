شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل مع الأندية لبحث إقامة «دوري رديف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورشة عمل مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة بالدوري للموسم الرياضي 2020/2019. ومن المقرر أن تعقد الورشة الأربعاء 18 سبتمبر الجاري بمقر الاتحاد السعودي في الرياض.



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