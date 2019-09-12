شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض لحادث قبل 5 سنوات.. شوماخر يفيق من غيبوبته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف الجراح الفرنسي، الذي يتابع حالة الألماني مايكل شوماخر بطل العالم السابق لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، معلومات جديدة بشأن حالته الصحية.

وقال الجراح الفرنسي الشهير فيليب ميناش، إن شوماخر أصبح حاضر الوعي، وأنه تحت مراقبته في قسمه الخاص، حسبما ذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، التي أشارت إلى أن بطل العالم السابق، خرج من غيبوبته.

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وذكرت تقارير إعلامية، (الاثنين) الماضي، أنه تم نقل شوماخر، إلى قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى جورج بومبيدو في باريس، وأشارت إلى أن البروفيسور فيليب ميناش، هو الذي يتابع حالته.

ولم يظهر بطل «فورمولا 1» السابق شوماخر، (50 عاما)، في العلن، منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل 5 سنوات، حيث تسبب ذلك الحادث، في تعرضه لإصابات خطيرة في الرأس ودخل في غيبوبة.

يذكر أن شوماخر أنجح سائق في تاريخ سباقات المحركات حتى الآن، بعد أن حقق 91 انتصاراً في سباقات الجائزة الكبرى، وفاز شوماخر بأول لقبين مع فريق بنيتون عامي 1994 و1995 قبل أن يحرز 5 ألقاب متتالية مع فيراري، ما بين عامي 2000 و2004.