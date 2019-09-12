شكرا لقرائتكم 3 نصائح وتحذير.. الخليج 365 ينشر تفاصيل جلسة الأهلى وصالح جمعة في غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر على هامش التواجد في غينيا الإستوائية استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتوجيه بعض التعليمات له.

وتحدث عبد الحفيظ مع صالح جمعة عن ضرورة إلتزام اللاعب والاستمرار في الأداء بجدية داخل الملعب وفي التدريبات وعدم العودة إلى طريق السهر كما كان يفعل من قبل للحفاظ على مكانه في التشكيلة الحمراء.

Advertisements

وحذر عبد الحفيظ صالح جمعة من العودة إلى دكة الأهلي وتجميده، إذا ما قصر اللاعب في حق نفسه ولم يؤدي في التدريبات والمباريات بالشكل المطلوب، لاسيما أنه من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر.

ولفت مدير الكرة بالأهلي صالح جمعة إلى أن السويسري رينيه فايلر يتولى تدريب الفريق ويرفض تقييم اللاعبين على أساس ما كان يحدث في السابق، بل على أساس الاجتهاد في التدريبات والأداء بمستوى ثابت في المباريات، لاسيما في وجود محمد مجدي قفشة الذي ينافسه بقوة على قيادة مركز صناعة اللعب بصفوف المارد الأحمر.