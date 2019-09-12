شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يقود مران المصري فى حضور وفد دبلوماسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ركز المدير الفني للمصري ايهاب خلال المران على تدريبات فك العضلات والإطالات وذلك لإزالة أية أثار للارهاق لدى اللاعبين خاصةً بعد رحلة السفر الطويلة من بورسعيد إلى زنجبار والتي استغرقت نحو اثنتا عشرة ساعة ، وشهد المران بعض التدريبات بالكرة بعيداً عن النواحي الخططية والتكتيكية ،بينما أدى حراس المرمى الثلاثة مرانهم التخصصي المعتاد تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال.
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال يقود مران المصري فى حضور وفد دبلوماسى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.