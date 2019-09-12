إيهاب جلال يقود مران المصري فى حضور وفد دبلوماسى...

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جدة - عمرو شويل أدى فريق النادي المصري أولى تدريباته بمدينة زنجبار حيث أدى الفريق مرانه على ستاد عمان والذي سيستضيف مباراة الفريق الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره ماليندي والمقرر اقامتها في الثالثة والربع عصر الاحد المقبل ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية. شهد المران حضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس ادارة النادي المصري ورئيس البعثة و أحمد عوض عضو مجلس الإدارة والإعلامي محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم والوفد الإعلامي المرافق للبعثة بالإضافة للأستاذ أحمد الغول سكرتير السفارة المصرية بتنزانيا والمرافق للبعثة بزنجبار. Advertisements ركز المدير الفني للمصري ايهاب خلال المران على تدريبات فك العضلات والإطالات وذلك لإزالة أية أثار للارهاق لدى اللاعبين خاصةً بعد رحلة السفر الطويلة من بورسعيد إلى زنجبار والتي استغرقت نحو اثنتا عشرة ساعة ، وشهد المران بعض التدريبات بالكرة بعيداً عن النواحي الخططية والتكتيكية ،بينما أدى حراس المرمى الثلاثة مرانهم التخصصي المعتاد تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال.

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