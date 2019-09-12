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لاعبو الزمالك يصطحبون أحذية الأمطار فى رحلة السنغال...

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جدة - عمرو شويل اصطحب لاعبو الزمالك على أحذية المطر خلال رحلتهم إلى السنغال لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

 

وكان الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو علم إن السنغال تشهد هطول الأمطار فى الفترة الأخيرة لذلك تم التنبيه على اللاعبين بشأن ضرورة اصطحاب أحذية المطر.

 

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى السنغال أمس الأربعاء استعدادا للمباراة المنتظرة وسيخوض الفريق الأبيض مرانه الأول مساء اليوم بالسنغال استعدادا لمواجهة السبت.

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