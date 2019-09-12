شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يصطحبون أحذية الأمطار فى رحلة السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى السنغال أمس الأربعاء استعدادا للمباراة المنتظرة وسيخوض الفريق الأبيض مرانه الأول مساء اليوم بالسنغال استعدادا لمواجهة السبت.
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