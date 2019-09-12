شكرا لقرائتكم النحاس يعلق على قرعة الدوري المصري ومواجهات المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرعة الدوري المصري فى عيون النحاس قال عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن جدول ذئاب الجبل في الموسم الجديد الذي ينطلق 21 سبتمبر الجاري سيبدأ بمواجهه قوية أمام طلائع الجيش ، مؤكدا أن جميع الفرق تحترم في المسابقة المحلية التي لن تكون سهلة، مشيرا إلى أن ذئاب الجبل هدفهم عدم التفريط في أي نقطة مع انطلاق الموسم الجديد من أجل تحقيق الهدف بالوصول إلى المربع الذهبي للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.