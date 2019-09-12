النحاس يعلق على قرعة الدوري المصري ومواجهات المقاولون...

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جدة - عمرو شويل قرعة الدوري المصري فى عيون النحاسقال عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن جدول ذئاب الجبل في الموسم الجديد الذي ينطلق 21 سبتمبر الجاري سيبدأ بمواجهه قوية أمام طلائع الجيش ، مؤكدا أن جميع الفرق تحترم في المسابقة المحلية التي لن تكون سهلة، مشيرا إلى أن ذئاب الجبل هدفهم عدم التفريط في أي نقطة مع انطلاق الموسم الجديد من أجل تحقيق الهدف بالوصول إلى المربع الذهبي للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.
قرعة الدوري المصريوأبرم المقاولون العرب تسع صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، النيجيري كوفري ايبونج، معروف يوسف، محمود السيد و محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي
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