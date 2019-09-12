شكرا لقرائتكم قرعة الدوري المصري ..عبدالحفيظ يكشف موقف فايلر من جدول مباريات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرعة الدوري المصري فى عيون سيد عبد الحفيظ قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعه بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، أن البداية قوية وتضمن مباريات صعبة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر أطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ، أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن التفكير في مواجهات الدوري المصري والمنافسين غير منطقي في الوقت الحالي، خصوصا أن الأهلي لديه مواجهة مهمة أمام كانو سبورت الغيني ويعقبها مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.

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وقال عبد الحفيظ: «جميع مواجهات الأهلي مهمة ونحن تعودنا على السير خطوة بخطوة والتفكير في كل مباراة على حدة والجهاز الفني واللاعبون كل تفكيرهم الآن على مباراة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا».





قرعة الدوري المصري

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلنت ظهر اليوم عن قرعة مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020 حيث يستهل الأحمر مناقسانه في الدوري الجديد أمام سموحة في الجولة الأولى فيما سيلعب مع الزمالك في الجولة الرابعة.

يذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمباراة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.