شكرا لقرائتكم قرعة دوري القسم الثاني الأربعاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة لأندية القسم الثاني للدوري العام لإجراء قرعة المسابقة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل الموافق 18 سبتمبر 2019 بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد. وطالب الاتحاد الأندية بإرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة بموجب تفويض رسميا بالإضافة إلى استمارة البيانات التي تحدد الزي الأصلي والاحتياطي للفريق والملعب الذي ستقام عليه مباريات الفريق مشفوعا بالموافقات الأمنية لذلك.

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