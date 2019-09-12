شكرا لقرائتكم ديانج وجيرالدو ينضمان لبعثة الأهلي في غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اكتملت عناصر فريق النادي الأهلي بعد وصل المالي أليو ديانج والانجولي جيرالدو دا كوستا، لاعبا فريق الأهلي، إلى غينيا الاستوائية وانضما للبعثة الحمراء منذ قليل.

وكان قد وصل وليد أزارو وعلى معلول مساء أمس استعدادا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

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وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق التي تقام في الخامسة مساء اليوم الخميس.

وكان فايلر قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للرباعي؛ للتخلص من إجهاد السفر بعد مشاركتهم في المباريات مع منتخبات بلاده ضمن الأجندة الدولية.