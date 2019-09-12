شكرا لقرائتكم شيلونجو يعود للإسماعيلي قبل مواجهة أهلي بنغازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد الناميبيى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي إلى مدينة الإسماعيلية بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، استعدادا للمشاركة فى مباراة الدراويش ضد أهلى بنغازى الليبى المقرر لها غداً الجمعة ببطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية" للأندية الأبطال.

ووصل شيلونجو صباح اليوم وخلد للراحة بعض الشىء ثم تناول وجبة الغذاء مع اللاعبين ومن المقرر أن يظهر فى المران الختامى للدراويش فى الخامسة عصر اليوم.

Advertisements

وضمت قائمة الإسماعيلى لمباراة أهلى بنغازى كل من : "محمد فوزى، محمد مجدى، إبراهيم أبو اليزيد، محمد هاشم، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، احمد ايمن، اسامة ابراهيم، عماد حمدى، محمود دونجا، همام طارق، محمد بيومى، محمد مخلوف، احمد مدبولى، وجيه عبد الحكيم، عبد الرحمن مجدى، بيكيتى سيلفا، مدحت فقوسة، محمد الشامى، محمد حمدى زكى، وبينسون شيلونجو".

واستبعد ميودراج كل من محمد صادق ونادر رمضان وخليل نيمار من قائمة المباراة لأسباب فنية.