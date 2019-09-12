شكرا لقرائتكم شيلونجو يعود للإسماعيلي قبل مواجهة أهلي بنغازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووصل شيلونجو صباح اليوم وخلد للراحة بعض الشىء ثم تناول وجبة الغذاء مع اللاعبين ومن المقرر أن يظهر فى المران الختامى للدراويش فى الخامسة عصر اليوم.
واستبعد ميودراج كل من محمد صادق ونادر رمضان وخليل نيمار من قائمة المباراة لأسباب فنية.
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