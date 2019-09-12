شكرا لقرائتكم موعد وصول بيكيتى سيلفا لمعسكر الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده ، أخطر الغينى بيكيتى سيلفا صانع ألعاب النادى الاسماعيلى ، مسئولى ناديه بالوصول للقاهرة فى تمام السادسة والنصف مساء اليوم الخميس ، و يتوجه للاسماعيلية مباشرة للمبيت فى معسكر الدراويش استعداداً لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها السادسة مساء غدا الجمعة في البطولة العربية ولم يتحدد حتى الان مصير مشاركة بيكيتى سيلفا فى مواجهة أهلى بنى غازى الليبى . ووصلت البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد الجديد لصفوف الإسماعيلى وأصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الدراويش بشكل رسمى. Advertisements وحرص الصربى ميودراج، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، على متابعة مباراة منتخب غينيا مع ساوتومى وبرينسيب لمشاهدة أداء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ليحظى اللاعب بإشادة مدربه الجديد . وفاز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى “مرحلة المجموعات” بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022.

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