شكرا لقرائتكم مران منفرد لمحمود وادى فى تدريب المصرى بزنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران المصري والذي أقيم منذ قليل على ملعب عمان بزنجبار أداء الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي مراناً منفرداً تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق. كان وادي قد وصل إلى زنجبار صباح اليوم قادماً من سنغافورة وذلك بعد خوضه أول أمس الثلاثاء لمباراة الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم وكأس أسيا والتي جمعت منتخب فلسطين بنظيره منتخب سنغافورة وهي المباراة التي أقيمت على ستاد جالان بيسار وانتهت بفوز صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف ، حيث شارك اللاعب بشكل أساسي.

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