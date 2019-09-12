شكرا لقرائتكم قرعة الدوري المصري .. جدول مباريات الإسماعيلي بالكامل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرعة الدوري المصري



انتهت مراسم قرعة بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2019 / 2020 بقاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشر، والتي أسفرت عن جدول مباريات الأهلي على مدار الموسم بالكامل.

ويشارك فى الدوري الجديد 18 ناديا هم الاهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى وطلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .

جدول الدوري المصري



بعد قرعة الدوري المصري نستعرض مباريات الإسماعيلي في الموسم الجديد:

1- الجونة – الاسماعيلى

2- الاسماعيلى - المصري

3- وادي دجلة - الاسماعيلى

4- الاسماعيلى- حرس الحدود

5- الاسماعيلى- طنطا

6- الاتحاد- الاسماعيلى

7- الاسماعيلى- مصر المقاصة

Advertisements

8- نادي مصر- الاسماعيلى

9- الاسماعيلى- الاهلى

10- المقاولون- الاسماعيلى

11- الاسماعيلى- انبى

12- بيراميدز- الاسماعيلى

13- الاسماعيلى- طلائع الجيش

14- سموحة - الاسماعيلى

15- الاسماعيلى- الانتاج الحربي

16- أسوان- الاسماعيلى

17- الاسماعيلى- الزمالك





جدول الدوري المصري بعد 48 ساعة

وسيتم إعلان لجنة مسابقات القسم الأول عن موعد مباريات الدور الأول خلال 48 ساعة من الآن.