شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالإنتاج: نبحث عن انطلاقة موفقة أمام إف سى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخوض عصر اليوم الخميس فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة ودية مع نظيره الترسانة على ستاد المصانع الحربية فى أخر وديات الانتاج استعداداً للموسم الجديد .
وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "بلاش نغمة قرعة سهلة لاننا هنواجه الاهلى فى الاسبوع الثانى للدوري"
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