شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالإنتاج: نبحث عن انطلاقة موفقة أمام إف سى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى على صعوبة قرعة الدوري الممتاز التى أجريت اليوم والتي أسفرت عن مواجهة فريقه فى الاسبوع الاول مع اف سى مصر الصاعد حديثا لدوري الاضواء والشهرة

ويخوض عصر اليوم الخميس فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة ودية مع نظيره الترسانة على ستاد المصانع الحربية فى أخر وديات الانتاج استعداداً للموسم الجديد .

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وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " هذه مسابقة دوري وليست كأس ، بطولة تعرف ببطولة النفس الطويل لذا نحترم فريق اف سى مصر جيداً وسنحاول البحث عن ضربة بداية موفقة أمامه "

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "بلاش نغمة قرعة سهلة لاننا هنواجه الاهلى فى الاسبوع الثانى للدوري"

وحقق فريق الإنتاج الحربي فوزا علي نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الثلاثاء الماضى على ستاد الجبل الاخضر استعداداً للموسم الجديد ،سجل هدفي الإنتاج الحربي مامادوا انياس ومحمد رجب.