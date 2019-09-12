شكرا لقرائتكم أهلي بنغازي يخوض مرانه على ستاد الإسماعيلية استعدادا للدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولوا الاسماعيلى منح فريق أهلى بنغازى الليبى فرصة التدريب على ستاد الاسماعيلية فى تمام السادسة مساء اليوم الخميس على أن يتدرب الدراويش فى الخامسة عصراً استعداداً للمباراة المرتقبة التى تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الجمعة فى إطار مواجهات دور ال 32 للبطولة العربية.

وضمت قائمة الإسماعيلى لمباراة أهلى بنغازى كل من : "محمد فوزى، محمد مجدى، إبراهيم أبو اليزيد، محمد هاشم، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، احمد ايمن، اسامة ابراهيم،عماد حمدى، محمود دونجا، همام طارق، محمد بيومى، محمد مخلوف، احمد مدبولى، وجية عبدالحكيم، عبد الرحمن مجدى، بيكيتى سيلفا مدحت فقوسة، محمد الشامى، محمد حمدى زكى، بينسون شيلونجو".

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واستبعد ميودراج كل من محمد صادق ونادر رمضان وخليل نيمار من قائمة المباراة لأسباب فنية.

ومن المقرر أن يستبعد الصربى ميودراج المدير الفنى للاسماعيلى ثلاثة لاعبين من القائمة عقب المران الختامى.