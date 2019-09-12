شكرا لقرائتكم الإسماعيلى عن مواجهة الجونة بافتتاح الدورى: ليس سهلا لكننا متفائلون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى على صعوبة قرعة الدوري الممتاز التي أوقعت فريقه مع الجونة على ملعب الأخير

ويضيف مدير الكرة بالاسماعيلى : " نحترم الجونة ولكننا متفائلون بتحقيق انطلاقة قوية مع الهيكل الجديد للفريق".

وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "الجونة ليس خصماً سهلا ، فكل منافسى الدوري خصوم شرسة فلم يعد هناك حيطة مايلة بين فرق الدوري ، وسنواجه الجونة على ملعبه وهى مباراة صعبة للغاية "

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وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك وتمديد تعاقد السداسى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق و محمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن ومحمد صادق لمدة 5 مواسم.

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز وشكرى نجيب للمقاولون العرب وعلاء عبد العظيم على سبيل الاعارة للأوليمبى السكندرى وإعارة أيمن رجب للجونة.