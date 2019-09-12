‎اتحاد الكرة يرفض إلغاء عقوبة شيكابالا...

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ونجح الزمالك فى حصد لقب كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز، بثلاثية نظيفة فى المباراة النهائية.
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