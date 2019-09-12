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‎اتحاد الكرة يرفض إلغاء عقوبة شيكابالا...

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جدة - عمرو شويل أستقر مسؤولو اتحاد الكرة، على رفض تظلم نادي الزمالك، ضد عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، بعدما تمت معاقبته بتغريمه 50 ألف جنية بداعى إثارة الجماهير في نهائي كأس مصر.

 

ونجح الزمالك فى حصد لقب كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز، بثلاثية نظيفة فى المباراة النهائية.

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قال مصدر مسئول بالجبلاية، لـ"الخليج 365"، أن قرار اتحاد الكرة جاء وفقا للوائح وعلى جميع عناصر اللعبة الالتزام بالروح ، مشيرا إلي أنه في حالة وصول التظلم رسميا من نادي الزمالك سيتم رفضه .‎

 

كان اتحاد الكرة قد عاقب الفهد الأسمر بسبب إثارة الجماهير البيضاء التي قامت بتوجيه السباب إلى النادي الأهلي على هامش تتويج فريقه بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

 

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